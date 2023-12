Sport in tv oggi domenica 10 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in10: inla Coppa del Mondo di ciclocross, la Serie A1 di volley femminile, il Mondiale per Club e la SuperLega di volley, la Serie A di basket, la Serie A1 di basket femminile, e molto altro ancora. Per gliinvernali sono ingare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, snowboard, short track e speed skating, e di IBU Cup ed IBU Junior Cup per il biathlon. Si concluderà ad Oestersund, in Svezia, la terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: la seconda due giorni svedese dopo quella di Gallivare si chiuderà con le 10 km con partenze ad intervalli in tecnica libera. Alle ore 10.15 inizierà la gara ...