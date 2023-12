Spoiler GF 11 Dicembre | fuori Varrese

(Di domenica 10 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimilianoa cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni eGF, Puntata 112023: Massimilianosqualificato dal reality di Alfonso Signorini? Frasi gravissime!GF, DIRETTA 112023: MASSIMILIANOESAGERA CON LE PAROLE. ARRIVA LA SQUALIFICA? LA DECISIONE DELLA PRODUZIONE- Manca ormai pochissimo alla nuova attesissima puntata del GF, nella quale Max, stando ai rumors, sarebbe a rischio squalifica, anche più dello scorso sabato. Infatti, il noto attore e concorrente del ...

Altre News in Rete:

Doctor Who, speciale The Giggle, la recensione: l'epilogo della storia è solo l'inizio di una nuova avventura

La puntata (attenzione, la recensione contiene alcuni importanti), seppur non priva di ... Il 25inizierà infatti la nuova era della serie con la prima puntata con al centro il ...

Amici 23: spoiler registrazione dodicesima puntata 10 dicembre Tvblog

Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica: ospiti e spoiler La Gazzetta dello Sport

Ida Platano a Verissimo: «Alessandro Vicinanza e Roberta Di Capua Mi fanno ridere». E si lascia scappare uno spoiler

Ida Platano è stata ospite da Silvia Toffanin per raccontare la sua nuova esperienza a Uomini e Donne, come tronista del primo trono over. Ida si è lasciata andare e ha aperto il ...

Tempesta d’amore, casting news: arriva ZOE, la rivale della protagonista! | Anticipazioni tedesche

Vi avevamo anticipato che la ventesima stagione di Tempesta d’amore avrebbe avuto tre protagonisti, legati tra un appassionante triangolo amoroso. A ...