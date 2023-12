Spider-Man 4 | perché è un cinecomic delicato e difficile

Leggi su movieplayer

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il quarto capitolo dedicato all'Arrampicamuri di Tom Holland non è stato ancora confermato, ancheil franchise è oramai finito su una strada pericolosa.-Man è l'eroe Marvel per eccellenza: insieme ad altri personaggi cardine come Captain America e Iron-Man, questa figura così irriverente e scanzonata che, prima del previsto, viene a patti con un carico di responsabilità davvero complicato da sostenere, è sempre stata un punto di riferimento sia nei fumetti che al cinema. Non è un caso che proprio l'Uomo Ragno sia stato il vigilante che ha avuto più trasposizioni e interpretazioni sul grande schermo (e non solo), con vari autori (Raimi, Webb e Watts in particolare) che hanno voluto raccontare la propria versione personale dell'Arrampicamuri. Detto questo, dopo anni e anni …