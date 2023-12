Speed skating | Davide Ghiotto sul podio nei 5000 in Coppa del Mondo Francesca Lollobrigida quinta nella mass start di Tomaszów Mazowiecki

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dopo il successo di Andrea Giovanninidi venerdì ed il secondo posto dell’Italia nel team pursuit maschile conquistato ieri, oggi la quarta tappa delladel2023-2024 di, conclusa a, in Polonia, vedesul gradino più basso delsuimetri. Sul ghiaccio dell’Arena Lodowa l’azzurro viene battuto dal neerlandese Patrick Roest, primo in 6:18.01, e dal norvegese Hallgeir Engebråten, secondo in 6:23.84, a 5.83, ma chiudendo con il crono di 6:24.66, a 6.65, centra comunque il terzo posto.stessa gara Michele Malfatti è settimo in 6:27.76, a 9.75, mentre in Division B si ...