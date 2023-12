Sollevamento pesi | Nino Pizzolato | “È un gran punto di partenza dopo i problemi alla schiena | ma non mi accontento”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023)si mette finalmente alle spalle idell’ultimo anno e mezzo, trovando un ottimo risultato ald Prix di Doha 2023 e ipotecando la qualificazione olimpica per Parigi 2024. Il pluricampione europeo ha ottenuto infatti 380 kg di totale (170 di strappo e 210 di slancio), balzando in un colpo solo al sesto posto del ranking a cinque cerchile tante gare saltate per infortunio. “Finalmenteoltre un anno di, siamo riusciti a portare a casa un risultato che ci inserisce nella ranking list olimpica. Sono molto contento, sicuramente questo è undissimodi. Ora ci ...