Situazione disastrosa in Serie A | salta un’altra panchina

Leggi su rompipallone

(Di domenica 10 dicembre 2023) La società diA starebbe pensando ad un cambio di guardia sulla, dopo unadi risultati negativi. La 15° giornata diA, aperta venerdì sera con il big match tra Juventus e Napoli, terminerà nella giornata di lunedì 11 dicembre, con gli ultimi due incontri in programma: Empoli-Lecce e Cagliari-Sassuolo, con toscani e sardi che proveranno a portare a casa i tre punti per avvicinarsi alla zona salvezza e accorciare sulle rispettive avversarie. A comandare il massimo campionato italiano c’è l’Inter, davanti di soli due punti alla Juventus: la squadra di Simone Inzaghi ha risposto alla vittoria della squadra di Allegri grazie ad una bellissima prova messa in campo contro l’Udinese, nonostante la pressione mediatica che si è creata attorno ai nerazzurri. Un bel campionato lo sta facendo anche il ...