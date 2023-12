Sito di compostaggio a Fisciano | sindaco rinviato a giudizio | attacca il gruppo consiliare ‘‘Impegno e Trasparenza’

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del’del Comune di. Ecco il testo: Ildel Comune di, Vincenzo Sessa, la viceMariagrazia Farina e gli assessori Giovanni Scafuri, Nicola Ruggiero, nonché l’ex Antonio Pierri, insieme ai Tecnici, sono stati rinviati adal giudice dell’udienza preliminare nell’ambito della vicenda relativa aldiche prevedeva la realizzazione dell’impianto di trasformazione della frazione umida. Dovranno sottoporsi al processo in quanto imputati e dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di truffa e tentata truffa aggravata per irregolarità ...

