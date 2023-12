Sisi cerca il rinnovo del potere | tra tensioni interne e il dramma di Gaza

Altre News in Rete:

Europee 2024, Elly Schlein a caccia di Vip per le liste. Ecco il primo totonomi

È stato graziato dal presidente egiziano al -. Adesso vorrebbe passare all'incasso. Si vedrà. ...gente che si riconosca nei suoi temi principali: lotta alla mascolinità tossica, antifascismo,...

Egitto, dal 10 al 12 dicembre le elezioni presidenziali. Tre candidati sfidano Al-Sisi Sky Tg24

Piazze in fermento e disastro economico, Al Sisi cerca di cavarsela grazie alla tragedia di Gaza - La Luce La Luce

Non ci aspettiamo sorprese dalle elezioni presidenziali in Egitto

Vincerà il dittatore Abdel Fattah al Sisi, che dovrà però affrontare una situazione economica sempre più grave ...

Elezioni Egitto: al-Sisi per il terzo mandato, tra guerra a Gaza e crisi economica

Elezioni presidenziali in Egitto: al-Sisi favorito per un terzo mandato Le elezioni presidenziali in Egitto sono in corso, con le operazioni di voto che si svolgeranno per tre giorni fino a martedì pr ...