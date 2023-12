Simona Ventura | la proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Ballando con le Stelle VIDEO

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ladidicon le2023 ha emozionato gli spettatori del programma e ilha fatto immediatamente il giro dei social! Dopo l’esibizione della concorrente con il ballerino Samuel Peron,è tornato in studio e ha fatto la suadavanti ai genitori di. Con un anello in mano, ha posto alla compagna la fatidica domanda: “Il 6 luglio, di fronte a tutti voi, accetteresti di diventare mia moglie?“. Visibilmente commossa,ha risposto con un sì, suscitando gli applausi scroscianti del pubblico e la gioia contagiosa di Milly Carlucci. @ gossiptiktokitalia ...

