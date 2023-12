Si chiama Ai Act | il primo passo dell' Europa nella direzione giusta sull' Intelligenza Artificiale

Leggi su panorama

(Di domenica 10 dicembre 2023) L'Unione europea ha preso una decisione epocale con la finalizzazione'AI Act, la prima normativa che regola la tanto discussa(AI) che promette di rivoluzionare le nostre vite. Dopo una maratona di tre giorni di negoziazione del trilogo composto dalla Commissione, il Consiglio e il Parlamento europei, durante la notte’8 dicembre hanno raggiunto un accordo sul c.d. AI Act che dovrà regolare l’utilizzo dei sistemi dinell’Unione Europea. Questo risultato non era per per nulla scontato fino a pochi giorni fa dopo che i governi francese, tedesco e anche italiano avevano richiesto di sostituire l’AI Act con l’adozione di un mero codice di condotta in modo da diminuire gli obblighi regolatorie aziende europee ...