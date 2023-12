Short track | Italia senza podi a Pechino | Sighel e Spechenhauser si fermano in semifinale

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Si è chiusala terza tappa della Coppa del Mondo diper l’. Nell’ultima giornata ale speranza azzurre erano riposte sui 500 metri con Pietroe Martina Valcepina e poi anche sui 1000 con Luca, ma nessuno di loro è riuscito ad agguantare un posto in finale. Purtroppo continua una piccola maledizione in questa stagione nei 500 metri per Pietro. Ancora una volta il trentino si è fermato in. L’azzurro è rimasto anche coinvolto in una caduta, ma i giudici hanno deciso di avanzarlo al massimo in finale, poi comunque vinta dal campione mondiale in carica della distanza. A trionfare è stato il canadese Jordan Pierre-Gilles, che ha battuto il ...