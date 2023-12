Short track | Coppa del mondo | Sighel e Spechenhauser conquistano le finali B

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) E’ giunta a termine la terza tappa delladeldi2023/2024, che ha avuto luogo a Pechino, Cina. Nella mattinata di domenica 10 dicembre, sono andate in scena le. Tra gli atleti azzurri, Pietroè stato fermato in semifinale dei 500 metri, per poi vincere la finale B e conquistare la sesta posizione assoluta. Nei 1000 metrii, Lucaha ottenuto il primo posto nella finale B dopo aver sfiorato la Finale, e ha concluso in settima piazza assoluta. Nel femminile, Martina Valcepina viene fermata ai quarti di finale dei 500 metri, come Gloria Ioriatti, Chiara Betti ed Elisa Confortola nei 1000 metri. Ladelripartirà a Seoul, Corea del Sud, tra il 15 e il 17 dicembre. ...