Serie C 2023 2024 | scatto Torres | Arezzo battuto 3-2

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Labatte 3-2 l’e sale a 40 punti in classifica nel girone B diC, a -2 dalla vetta occupata dal Cesena. Le reti di Fischnaller (13?) e Ruocco (17?) spianano la strada ai padroni di casa, ma l’prova a restare in partita con il gol di Gaddini al 32?. L’espulsione di Foglia nel recupero del primo tempo cambia la partita, ma la squadra ospite riesce comunque a pareggiare con Gucci all’80’. Lareagisce e torna avanti con Mastinu, autore del gol vittoria due minuti dopo. Grande rimonta per 3-2 del Sestri Levante che con le reti di Margiotta e Forte (doppietta) risponde all’iniziale doppio vantaggio siglato da Spagnoli ed Energe. Vince il Rimini per 1-0 sulla Carrarese col gol di Morra all’87’ mentre tra Lucchese e Fermana è solo 0-0. I risultati Lucchese-Fermana ...