Serie C 2023 2024 | il Brindisi batte 2-0 il Sorrento | il gol mancava da sei partite

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il2-0 ile sale a 13 punti in classifica. Alla squadra ospite – penultima in classifica – il goladdirittura dal 29 ottobre. Dopo sei gare senza segnare e otto sconfitte consecutive, iltorna a segnare nel finale del primo tempo. Al 35? Ganz serve splendidamente in area Bunino che col mancino di prima intenzione firma l’1-0. La rete sembra sbloccare mentalmente la squadra di Roselli che al 38? raddoppia: Lombardi riceve l’assist di Valenti, si presenta a tu per tu con Del Sorbo e realizza il 2-0. La seconda frazione di gioco è di pura gestione. Con Ganz che al 78? sfiora anche il 3-0 con un destro che termina fuori non di molto. Ilscaccia la crisi e torna a respirare in classifica. SportFace.