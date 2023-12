Serie B LIVE | Palermo-Parma 2-0 | Brunori da 40 metri! In campo Como-Modena e Reggiana-Brescia

Altre News in Rete:

Monza - Genoa 1 - 0 LIVE: la sblocca Dany Mota nel finale

All'U - Power Stadium, il match valido per la quindicesima giornata diA 2023/2024 tra Monza e Genoa: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll'U - Power Stadium, Monza e Genoa si affrontano nel match valido per la quindicesima giornata dellaA 2023/24.

Serie B, i risultati della 16^ giornata LIVE Sky Sport

'Yu Yu Hakusho', in arrivo la serie live action tratta dall'iconico manga Cinecittà News

LIVE LBA - Germani Brescia vs Dinamo Sassari, diretta 2° quarto 16'

La Germani Brescia, capolista reduce dalla vittoria a Scafati della scorsa giornata, sfida il Banco di Sardegna Sassari, reduce dalla vittoria contro Milano in campionato e dalla sconfitta di ...

SERIE B LIVE Parma-Palermo 0-0

Allo stadio Ennio Tardini va in scena Parma-Palermo, big match della 16esima giornata di Serie B. I rosanero fanno visita alla capolista e hanno bisogno di una vittoria per reagire e rimettersi in car ...