Serie A | Roma e Fiorentina si dividono la posta | infortunio di Dybala e due espulsioni | CLASSIFICA

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il posticipo della 15ª giornata del campionato diA ha regalato la sfida tra, due squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. La gara è stata dai due volti: il primo tempo di marca giallorosso, poi la reazione dei viola favorita anche dall’espulsione di Zalewski per doppia ammonizione. Lasi schiera con la solita coppia formata da Lukaku e, larisponde con Ikone, Kouame e Nzola. Partenza sprint dei giallorossi che passano subito in vantaggio: grande assist die Lukaku spinge in rete il vantaggio. Lo stesso argentino è vittima di un problema all’adduttore ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto Azmoun.