Serie A | dopo Inter-Udinese 4-0 oggi altre 4 partite | il programma

(Di domenica 10 dicembre 2023) Domenica tranquilla e felice per l’, ieri sera tornata in testa allaA battendo 4-0 l’e rispondendo al successo della Juventus.sono quattro leinper la quindicesima giornata.A 2023-2024 – 15ª GIORNATA Frosinone-Torino domenica 10 dicembre ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Monza-Genoa domenica 10 dicembre ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Salernitana-Bologna domenica 10 dicembre ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Roma-Fiorentina domenica 10 dicembre ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Empoli-Lecce lunedì 11 dicembre ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Cagliari-Sassuolo lunedì 11 ...

Como - Modena: diretta live e risultato in tempo reale

... andrà in scena Como - Modena , posticipo della sedicesima giornata del campionato diB 2023 -... La presentazione del match COME ARRIVA IL COMO - Fabregas, allenatore ad interiml'esonero ...

Serie A Gold: in testa la coppia Fasano - Black Devils dopo la 12^ giornata federhandball.it

Pioli dopo il ko in Atalanta-Milan: "Sconfitta pesante. Testa a Newcastle, vogliamo resta in Europa. Leao È guarito" Eurosport IT

Keiko Kawano: tornare a sorridere dopo la pandemia

Keiko Kawano ha spiegato come tornare a sorridere dopo la pandemia: tutto parte da un'abnegazione che necessita di esercizio quotidiano.

Volley serie A2 femminile. Sfida d’alta classifica contro Montecchio

Torna in campo oggi alle 17 (arbitri Toni e Stellato) in casa, al PalaMarignano, l’Omag Mt per affrontare la Union Volley Montecchio Maggiore, per la terza giornata di ritorno di Serie A2 femminile. D ...