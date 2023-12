Se dovessi uscire dalla Grazia di Dio | la folle e geniale vita di Shane MacGowan

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 10 dicembre 2023) Roma, 10 dic – Lo scorso 30 novembre a Dublino, all’età di 65 anni, è morto l’ex frontman dei Pogues. Considerata la sua totalesregolata e le sue tremende condizioni di salute da decenni, la notizia non può certo essere considerata una sorpresa, ma in fondo credevamo che avesse raggiunto una sorta di immortalità che lo facesse arrivare all’ennesimo Natale, giorno tra l’altro del suo compleanno.McGowan, unadi eccessi Nato nel 1957, da famiglia irlandese originaria di Tipperary, a Tunbridge Wells (cittadina del Kent nota anche per avere dato i natali a Peter Adolph, inventore del Subbuteo, ed allo storico capo dei famigerati Chelsea Headhunters Stephen Hickmott), viene folgorato sulla via del punk nel 1976, quando assiste ad un concerto dei Sex Pistols. Inizia quindi a ...