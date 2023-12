Scuola | Valente Pd | ' retromarcia Valditara inaccettabile ma su Concia silenzi sinistra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Ciò che è accaduto con l'indecorosa marcia indietro del ministrosul comitato del progetto ‘Educare alle relazioni' è. Perché l'obiettivo da non perdere di vista un minuto è che tante, troppe donne muoiono in Italia per mano di un uomo e tante altre vengono violentate, percosse, maltrattate. Dopo tante promesse e ancor più dopo quanto è avvenuto il 25 novembre, il Governo Meloni e la sua maggioranza hanno il dovere di non tradire le donne di questo Paese su una questione come il diritto alla vita, all'integrità fisica, a essere libere dalla violenza”. Lo scrive su Facebook la senatrice del Pd Valeria, componente della commissione Femminicidio e dell'Ufficio di presidenza del Senato. “In molte avevamo pensato –prosegue- che il 25 novembre di ...