Scontro tra un Frecciarossa e un regionale | paura nel Ravennate | 17 feriti | VIDEO

(Di domenica 10 dicembre 2023)tra due treni, une un, lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nel territorio di Faenza (Ravenna). Nell'incidente sono rimaste ferite 17 persone. L'incidente è avvenuto tra Castelbolognese e Forlì nella serata di domenica 10 dicembre. Inon sarebbero gravi. Trenitalia ha comunica che la circolazione tra Castelbolognese e Forlì è sospesa, e che le cause dello"sono in corso di accertamento" I due convogli si sono tamponati intorno alle 20.20: marciavano entrambi in direzione Nord e la velocità sarebbe stata contenuta. Il sindaco di Faenza Massimo Isola ha spiegato che "per fortuna istanno bene e nessuno ha riportato gravi conseguenze, l'urto è stato relativamente debole'". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo ...