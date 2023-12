Scontro tra due treni a Faenza | 17 feriti lievi

Leggi su agi

(Di domenica 10 dicembre 2023) AGI - I vigili del fuoco stanno intervenendo per un incidente ferroviario lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nel territorio di, per unoche ha coinvolto un Frecciarossa e un treno regionale. Al momento sono segnalati 17che, secondo fonti ditalia, sono contuse o lesionate in modo lieve. Le operazioni di soccorso sono in atto. Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Ravenna e Forlì.