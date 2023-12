Scontro fra treni tra Faenza e Forlì | 17 feriti

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 10 dicembre 2023) L'urto è avvenuto tra un Frecciarossa e un regionale, circolazione ferroviaria sospesa in quel trattotra duesulla linea ferroviaria Bologna-Rimini, tra. L'urto è avvenuto tra un Frecciarossa e un regionale, 17 le persone rimaste ferite. La Circolazione ferroviaria è stata sospesa in quel tratto, in corso l'intervento dei Vigili