Sci di fondo Ostersund 2023 | nella 10km trionfo norvegese | al femminile vince Diggins Indietro gli italiani

(Di domenica 10 dicembre 2023) Cinquina10chilometri in tecnica classica con partenza individuale di Östersund che ha visto Harald Østberg Amundsen imporsi con il templi di 23’26?1 ed un margine di 8?1 su Simen Krüger e 14?3 su Didrik Tønseth con Iver Andersen e Jan Jenssen a completare la top5 di giornata. Il ventesimo tempo ha consentito a Davide Graz di risultare il miglior italiano di giornata con un ritardo di 1’15?7 da Amundsen mentre Paolo Ventura ha chiuso al 31imo posto (+1’26?6) con Elia Barp 37imo (+1’35?5), Federico Pellegrino 44imo (+1’49?3) seguito da Simone Daprà (45imo) e Francesco De Fabiani 54imo. Netta affermazionegaraper la statunitense Jessieche si conferma leader della classifica generale di Coppa del Mondo: 27’05?6 il tempo della campionessa iridata in carica che ha ...

