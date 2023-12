Sci di fondo oggi in tv | 10 km Oestersund 2023 | orari | programma | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Si concluderà, domenica 10 dicembre, ad, in Svezia, la terza tappa della Coppa del Mondo-2024 di sci di: la seconda due giorni svedese dopo quella di Gallivare si chiuderà con le 10 km con partenze ad intervalli in tecnica libera. Alle ore 10.15 inizierà lamaschile, mentre alle ore 12.45 partirà la prova femminile. Le 10 km con partenze ad intervalli in tecnica libera della Coppa del Mondo-2024 di sci disaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 HD e Rai Sport HD (solomaschile), mentre la direttasarà affidata a Rai Play 3 (solofemminile), Rai Play (per lamaschile), eurosport.it e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la ...