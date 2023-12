Sci alpino | spostata la partenza del superG femminile di St Moritz

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Cambia il programma a St., località sciistica che sta ospitando la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci nordico. L’inizio dell’giorno di competizioni in terra elvetica, caratterizzato dal secondo, subirà infatti uno slittamento, a causa dell’abbondante nevicata verificatasi nella notte. In prima battuta la giuria aveva spostato la gara di trenta minuti, condunque alle 11:00 anziché alle 10:30 come pianificato. Tuttavia è prevista un’altra riunione alle 8:00 per prendere un’ulteriore decisione circa il programma dell’evento. Intanto la neve ha colpito anche la Val d’Isere: come comunicato dall’organizzazione infatti lo slalom maschile comincerà alle 10.00 invece che alle 9.30. Seguiranno aggiornamenti. Foto: LaPresse