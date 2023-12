Sci alpino | doppietta Della Mea-Peterlini nello slalom di Coppa Europa a Hippach

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Si chiude con una splendidalodi(Austria) valevole per ladi scifemminile 2023-2024. Dopo il gigante di ieri, che aveva visto Lara Delle Mea chiudere a un solo centesimo dalla svedese Liv Ceder, oggi la tarvisiana si è ampiamente rifatta, andando a fare sua la gara tra i rapid gates. La nostra portacolori ha chiuso la sua prova con il tempo complessivo di 1:31.09 (prima manche al comando in 45.72, seconda in 45.37) e 53 centesimi di vantaggio su Martinache, invece, nella seconda metà di gara ha recuperato ben 4 posizioni, andando a completare laazzurra. Sul gradino più basso del podio, invece, la svizzera Nicole Good a 59. Quarta posizione per la norvegese Bianca Bakke Westhoff a 67 ...