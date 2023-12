Sci Alpino | Coppa Europa | Della Mea e Peterlini firmano la doppietta nello slalom

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’Italia fanel primodi, disputato a Mayrhofen, Austria. LaraMea conquista l’oro, seguita da Martina. La vincitrice, già in cima alla classifica nella prima manche, si conferma anche nella seconda discesa in 1’31”09, con un vantaggio di 0”53 su. Il podio è stato completato dalla svizzera Nicole Good, seguita dalla norvegese Bianca Bakke Westhoff. Era dal dicembre del 2009 che l’Italia non conquistava unadiFemminile. La competizione proseguirà con i due superG di ST. Moritz del 12 e 13 dicembre. SportFace.