Sci alpino | Coppa del Mondo St Moritz 2023 | programma | orari e copertura tv

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Quando e come seguire ladeldi St., appuntamento valevole per la sesta tappa del massimo circuito femminile di sci. L’Italia si presenta sulla pista elvetica con dodici azzurre: Federica Brignone, Marta Bassino, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner. Tre le gare intra venerdì 8 e domenica 10 dicembre: due super-G e una discesa libera, che prenderanno il via sempre alle ore 10.30. La squadra italiana in entrambe le specialità potrà schierare un massimo di nove atlete. CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE/2024 Da segnalare che Dolmen, Runggaldier e Zanoner faranno selezione solamente per la discesa. Tanta ...