Scholz | Sosterremo Israele

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Berlino, 10 dicembre 2023 "Ma come se non ne avessimo abbastanza, in questi giorni stiamo anche sperimentando cosa succede quando un'organizzazione terroristica come Hamas attacca. E sono felice che in questo momento una cosa sia molto chiara e indiscussa: la Germania sta dalla parte diil Paese. E sosteniamo il diritto alla legittima difesa", le parole del cancelliere tedescoal congresso dell'Spd a Berlino. / Spd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

