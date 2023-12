Schianto tremendo Suv guidato da ubriaco si ribalta e travolge un’auto | morta Ilaria | 46 anni

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 10 dicembre 2023) Una giornata di ordinario traffico in Valcamonica si è trasformata in una scena di devastazione ieri, quandoha perso il controllo presso una rotonda, causando un tragico incidente.Ziliani, 46, di Capo di Ponte, è stata uccisa sul colpo quando la sua Lancia Ypsilon è stata colpita da un’ Audi Q5, che viaggiava ad alta velocità. L’uomo al volante, ora ricoverato in ospedale, è risultato positivo all’alcol test ed è accusato di omicidio stradale aggravato. L’incidente è avvenuto alla rotonda che collega la statale del Tonale e della Mendola con la zona industriale locale. Secondo i testimoni, l’Audi Q5 ha attraversato la rotonda senza rallentare, finendo sottosopra e colpendo la Lancia Ypsilon. Il conducente dell’Audi, un uomo di 50anch’egli di Capo di Ponte, è miracolosamente sopravvissuto ...