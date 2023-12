Schianto tra due auto | morto ragazzo di 23 anni

Leggi su today

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ancora sangue per le strade di Palermo. Un incidente mortale si è verificato la scorsa notte in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Principe di Paternò, dove undi 23, Gaetano Puccio, ha perso la vita a seguito dello scontro fra due. I mezzi sono stati sequestrati per...