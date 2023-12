Scherma | i fiorettisti azzurri chiudono al secondo posto a Tokoname

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dopo la vittoria un mese fa ad Istanbul, l’Italia non riesce a trovare il bis anella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Questa volta nella prova a squadre il quartetto azzurro (Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi) si ferma proprio all’ultimo atto, venendo battuto dalla Francia con il punteggio di 45-35. Una sfida dove è stato assolutamente decisivo Enzo Lefort, che ha trovato due parziali importanti subito contro Macchi (5-2) e poi contro Bianchi (5-0). L’Italia si è trovata dunque ad inseguire e non c’è stata davvero mai una possibilità di rimonta da parte degli. In semifinale l’Italia aveva battuto per 45-40 al termine di una sfida complicata il sempre ostico Hong Kong, che poi si è preso il terzo, vincendo il derby asiatico contro il Giappone con il punteggio di ...