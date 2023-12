Scherma | fiorettiste sconfitte in finale dagli USA | ma qualificate per Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’Italia viene sconfitta, ma vola a. Nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Novi Sad, il quartetto azzurro (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo) è stato battutoStati Uniti incon il punteggio di 45-37. Con questo risultato le, però, staccano il pass definitivo per i Giochi Olimpici, dove andranno a caccia di quella mea d’oro mancata a Tokyo. Una sfida cominciata male per l’Italia con il 5-0 subito da Volpi contro Kiefer in un remake dellaindividuale di ieri. Gli USA hanno toccato anche il +8, con Favaretto che poi ha riportato sotto le azzurre sul -3 (31-28). Purtroppo è stata decisiva ancora Kiefer (9-5 ad Errigo), con le americane che poi sono andate ...