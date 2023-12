Scherma | Coppa del Mondo fioretto 2023 2024 | Italia d’argento nella prova a squadre in Giappone

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Arriva una medaglia ancheper l’deltappa didelin programma a Tokoname. Il quartetto composto da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi è salito sul secondo gradino del podio, cedendo 45-35 in finale alla Francia. Una sfida condizionata dall’uscita per infortunio di Garozzo, nell’ultimo parziale, a causa di un duro colpo al naso subito fortuitamente dal transalpino Lefort in un’azione a centro pedana. Le stoccate conclusive hanno visto in pedana Marini, ma il match era ormai nelle mani dei francesi. Epilogo negativo, ma altri punti importanti in ottica qualifica Olimpica per il team azzurro quando mancano soltanto due prove, a Parigi e a Il Cairo per chiudere ogni ...