Scandone | battuta d’arresto tra le mura amiche | passa Brindisi

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGirone di ritorno che non inizia nel modo migliore per laAvellino che vede violato il suo parquet casalingo dalla Dinamoche s’impone con il punteggio di 75-77. Partita sottotono della squadra di Sanfilippo che non ha reso nel migliore dei modi, nonostante avesse avuto anche la possibilità di portare a casa la gara agli inizi dell’ultimo quarto quando ha dissipato un vantaggio di 10 punti accumulati nei minuti iniziali dell’ultimo periodo. Da sottolineare ancora una volta una percentuale al tiro non delle migliori soprattutto dalla lunetta. Partenza sprint della Dinamoche guidata da Musa e Filipovic riesce sin da subito a perforare la pigra difesa biancoverde e costringe subito coach Sanfilippo ad un obbligato time out. Gli ospiti scappano subito sul +11 ma vengono subito ripresi ...