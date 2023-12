Santa Marinella | nuovi orari dei cimiteri comunali per le festività natalizie

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 dicembre 2023), 10 dicembre 2023 – In occasione delle, l’ufficio serviziali del comune diinforma che l’o di apertura del Cimitero osserverà il seguente calendario: Da sabato 9 dicembre alla domenica del 31 dicembreo continuato 8:00-16:30 Lunedì 25 dicembre 8:00- 12:00 Martedì 26 dicembre 8:00-12:00 Lunedì 1 gennaio chiuso sabato 6 gennaio 8:00-16:00 ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.