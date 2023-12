Sanremo 2024 | si lavora per la star internazionale | spiccano due nomi da capogiro

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 10 dicembre 2023) I preparativi disono ormai in fase di arrivo visto che il grosso è stato già confermato. I trenta big in gara sono stati svelati, così come la co-conduzione. Mentre spuntano di settimana in settimana gli ospiti che saliranno sull’Ariston, ora si attende di scoprire la. Amadeus è stato chiaro che, se dovesse chiudere gli accordi, ce ne sarà soltanto o al massimo due. Ed ecco che in queste ore spuntano duedavvero interessanti.: Amadeus piazza un altro colpo? In questi primi giorni di dicembre sono stati fatti i principali annunci di. Dal cast degli artisti che parteciperanno fino ai co-conduttori che accompagneranno Amadeus nelle cinque serate. E non solo, sono arrivati ...