Salto con gli sci | Geiger vince una fantastica gara-2 a Klingenthal

(Di domenica 10 dicembre 2023) Puro spettacolo ciò che è andato in scena per-2 a, sede della tappa della Coppa del Mondo dicon gli sci maschile 2023/2024. In particolare la seconda serie, andata in scena con forte vento forntale, ha regalato grandi misure con due salti ad eguagliare il record del trampolino a 146.5m. Are è ancora Karl, secondo lo svizzero Deschwanden, terzo il tedesco Wellinger. E’ bis per il tedesco dopo la grande vittoria in-1, nel tripudio del pubblico di casa. Sia Wellinger, alla fine terzo, che Deschwanden hanno trovato condizioni idilliache per spingersi lontanissimo, poi la direzioneha deciso di abbassare stanga ma il trampolino non è rimasto altrettanto performante. Uno dopo l’altro sono così capitolati Kraft (9°), Kobayashi ...