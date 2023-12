Salernitana | non solo il Napoli su Mazzocchi

(Di domenica 10 dicembre 2023) Sirene di mercato per Pasquale, esterno difensivo della. Ilpunta a uno scambio con Alessandro Zanoli, mentre Fiorentina...

Altre News in Rete:

E' vietato sbagliare, granata all'attacco: le formazioni di Salernitana - Bologna

...solo dalla preparazione tecnica ma anche dalle parole di De Sanctis sul rimpianto peraver ... Le formazioni(3 - 4 - 2 - 1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, ...

TMW - Salernitana, su Mazzocchi non solo il Napoli: sondaggi di Fiorentina e Monza TUTTO mercato WEB

Salernitana-Bologna oggi in tv: orario d’inizio, programma Serie A, streaming, probabili formazioni calcio.oasport.it

Incendio in casa nel Salernitano, muore un 78enne

Il fatto è accaduto nella serata di ieri, intorno alle 22. L'uomo è stato ritrovato sul letto dai soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'incendio, secondo una prima ...

Salernitana-Bologna, le formazioni ufficiali

Alle ore 18:00, allo stadio Arechi di Salerno, scenderanno in campo Salernitana e Bologna. Gara valida per la quindicesima giornata di Serie A, entrambe le formazioni sono a caccia dei tre punti per ...