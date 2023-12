Salernitana | Inzaghi | 'Spero di vedere tutto della partita con la Lazio e nulla di quella con la Fiorentina'

Altre News in Rete:

Bologna, Fabbian: "Un piacere aver lavorato con Inzaghi"

... ha così parlato prima del fischio d'inizio del match contro laGiovanni Fabbian ha parlato a Dazn prima di- Bologna. LE PAROLE - "Saluteròe poi vedremo come andrà ...

SALERNITANA, FILIPPO INZAGHI: "KO A FIRENZE UN INCIDENTE MA ORA CAMBIAMO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Salernitana, Coulibaly: "Dobbiamo giocare come contro la Lazio"

Sta per iniziare Salernitana - Bologna, gara delle 18 della domenica di Serie A. Nel pre partita, Lassana Coulibaly è intervenuto ai microfoni di Dazn, ricordando che la squadra ...

Alle 18 Salernitana-Bologna: rossoblù cercano continuità per sognare l'Europa

Ad oggi, il rendimento della Salernitana, come dimostra l’ultimo posto in classifica con otto punti, non è stato dei migliori ma soprattutto sempre in salita. La squadra di Filippo Inzaghi, subentrato ...