Salernitana-Bologna 1-2 | Zirkzee | “Felice per la partita e per la doppietta”

(Di domenica 10 dicembre 2023) Joshuaha parlato ai microfoni di Dazn al termine di, match della quindicesima giornata di Serie A 2023/2024: “Sono contento sia per lache per la. Ho disputato un gran primo tempo, mentre il secondo è stato un po’ più duro. Grande gara, ma pensiamo già alla prossima“. L’attaccante olandese ha poi proseguito: “La squadra ha fatto bene, tutti hanno dato il 100%. Abbiamo dimostrato grande carattere, era fondamentale conquistare i tre punti“. SportFace.

