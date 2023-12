Sabrina Salerno | “Io vittima di una stalker | sto aspettando il codice rosso”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Adnkronos) – “La mia forza è sempre stata quella di non prendermi troppo sul serio. Non sentivo il sacro fuoco dell’artista, in fondo non eccedevo in nulla e non scrivevo pezzi alla David Bowie; ero consapevole, ho dovuto arrangiarmi. Essere sexy era un modo di fare marketing, dovevo vendere dischi e cavalcavo la leggerezza dell’età”.si racconta a Clarissa Domenicucci in una lunga intervista sullo Specchio de La Stampa. “La maleducazione e l’allusione le ho sfiorate spesso ma non la violenza: episodi in cui mi sia trovata davvero in difficoltà non ce ne sono mai stati. Forse per merito del mio carattere. Non sono una che si intimorisce ma una mina vagante, si vede che posso reagire stampandoti una pizza in faccia. Devono aver pensato questa meglio lasciarla perdere, ma col senno di poi le dico che sono stata anche tanto ...