Rossella | l' orrore finale | cosa ha fatto il marito per due giorni davanti al cadavere

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Svolta nelle indagini sull'omicidio di La Spezia. C'era anche una lettera nella stanza del piccolo hotel di Mattarana, in provincia di La Spezia, dove ieri mattina il personale di servizio ha rinvenuto ildiCominotti, la donna di 53 anni di Cremona uccisa dalAlfredo Zenucchi, fermato per l'omicidio. A trovarla sono stati i carabinieri. Tra le righe, che per gli inquirenti risultano apparentemente scritte dalla donna e sottoscritte dae moglie, emergeva la volontà da parte dei due coniugi di togliersi la vita. Il medico legale intervento sul posto ha constatato che la donna sarebbe deceduta a seguito di uno shock emorragico. Fatali le ferite alla gola, inferte con un rasoio dal, che ha confessato di aver ucciso la donna e non essere poi riuscito a togliersi la ...