Rossella Cominotti uccisa dal marito, l'ipotesi dei riti satanici. La zia: "Mia nipote non era più la stessa"

Nella stanza in cui è morta la donna sono state trovate alcune siringhe. Lei e il marito, Alfredo Zenucchi, avrebbero assunto eroina

La Spezia, Rossella Cominotti uccisa in hotel con un rasoio: il marito ha confessato La Gazzetta dello Sport

Omicidio Rossella Cominotti, il marito ha confessato: "Volevamo farla finita insieme" Sky Tg24

La Spezia, 10 dicembre 2023 – «Ultimamente il nostro rapporto non era più come prima. Non che io abbia capito che qualcosa non andasse però lei era anche molto, molto malata. Aveva disturbi alimentari ...

Delitto di Carrodano, l’assassino della moglie: “Rossella innamorata della Liguria Voleva vedere il mare prima di morire”

La lettera rappresenta una sorta di testamento che Alfredo Zenucchi e Rossella Cominotti, 57 e 53 anni, avrebbero lasciato al mondo. Soltanto che le cose sono andate in modo diverso: Alfredo ha ...