Altre News in Rete:

GF, Sara spara a zero su Beatrice (VIDEO): 'La sua vita non esprime femminismo. Ha avuto due figli perchè doveva, ha avuto un compagno...'

Questa mattina la Ricci mentre faceva il tapis roulant vicino a, si è sfogata ancora una volta verso la collega attrice, dove ha sparato a zero: ' La sua vita non esprime femminismo ...

Uno scontro in cucina tra Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello - Mediaset Infinity Grande Fratello

Grande Fratello, Sara e Rosanna contro Beatrice: “Usa la furbizia per farsi strada!” Isa e Chia

Rosanna Fratello e Sara Ricci sotto attacco al Grande Fratello: mezza Casa contro di loro

Grande Fratello, Rosanna Fratello e Sara Ricci attaccate nella casa dopo la puntata di ieri: cosa sta accadendo ...

Grande Fratello, a sorpresa esce Mirko: fine del triangolo. Sara Ricci e i “300 mila follower”

Fuori Mirko Brunetti per una dinamica che aveva stancato tutti tranne Signorini. In casa discussioni di ogni tipo e in tanti attaccano Beatrice Luzzi. Sara Ricci le rinfaccia un fatto di 24 anni fa e ...