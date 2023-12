Romina Carrisi e il rapporto con la sorella Jasmine

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 10 dicembre 2023)non sono sempre andate d’accordo. Entrambe figlie di Al Bano, ma una nata dal matrimonio conPower e l’altra della relazione con Loredana Lecciso. Le due adesso sono riuscite a mettere una pietra sul passato e hanno svelato com’è ad oggi il loro. Dopo anni non del tutto semplici,sta per realizzare il desiderio di diventare mamma del suo primo figlio. Vicino a lei c’è tutta la famiglia, da mammaa papà Al Bano. Ma non mancano a sopportarla anche il resto delle sorelle, tra cui anche. Tra le due non c’è sempre stato un bellissimo, ma ad oggi le cose sembrano essere state recuperate....