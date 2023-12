Roma | Zazzaroni | «Mourinho libero | non deve scusarsi»

(Di domenica 10 dicembre 2023) Le parole di Ivan, direttore del Corriere dello Sport, sul caso scoppiato dopo le parole diIvan, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha analizzato la possibile squalifica di Joséper le dichiarazioni pre Sassuolo-. PAROLE- «Josè. E se per una volta il calcio non punisse? E se si dimostrasse più forte delle parole, soprattutto quelle pronunciate da un professionista che in più di vent’anni ad altissimo livello ne ha viste, sentite e anche subite di ogni colore? E se gli arbitri accantonassero finalmente la loro fastidiosa e antistorica suscettibilità affrancandosi da pressioni e provocazioni dirette e indirette? Ho seguito con attenzione la conferenza stampa – in italiano – del tecnico della ...

Altre News in Rete:

Inchiesta Mourinho, sarà comunque in panchina contro la Fiorentina (Corsport)

... che laha ricevuto lunedì scorso, Chiné dovrà comunque decidere se procedere con il ... MOURINHO HA DETTO CIO' CHE TUTTI PENSAVANO MA LUI E' ROMPIPALLEsul Corsport aveva scritto 'Ha ...

I pronostici di Caressa e Zazzaroni: 'Ecco come finiranno Atalanta-Milan, Inter-Udinese e Roma-Fiorentina' AreaNapoli.it

Zazzaroni si scaglia contro Mourinho: "Va punito con severità, ha fatto una cosa che non si deve fare" Siamo la Roma

Salernitana-Bologna, i pronostici di Caressa e Zazzaroni

Come ogni sabato i giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, nel corso di Deejay Football Club, trasmissione in onda su Radio Deejay, hanno fatto i pronostici per le gare di campionato di Serie A ...

Roma, Mourinho libero

E se per una volta il calcio non punisse Mourinho E se si dimostrasse più forte delle parole, soprattutto quelle pronunciate da un professionista che in più di vent’anni ad altissimo livello ne ha vi ...