(Di domenica 10 dicembre 2023) E se per una volta il calcio non punisse? E se si dimostrasse più forte delle parole , soprattutto quelle pronunciate da un professionista che in più di vent'anni ad altissimo livello ne ha ...

Altre News in Rete:

Roma, Mourinho libero

...stampa - in italiano - del tecnico dellae ho apprezzato il fatto che non abbia chiesto scusa a Marcenaro: le scuse non erano dovute. Perché "non ho offeso nessuno" come ha precisato...

Il Messaggero: "Tutti insieme all'imputato Mourinho" - Roma news RomaNews

Frosinone in piena emergenza ma Di Francesco non accetta scuse

Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan mister Di Francesco nonostante le assenze non ammette scuse e chiede ai suoi una grande prestazione contro una squadra in ottimo stato di ...

Sfida a tutto campo. Mou pragmatico Italiano estremo. I mondi opposti di Roma-Fiorentina

Sfida a tutto campo. Mou pragmatico Italiano estremo. I mondi opposti di Roma-Fiorentina - La Gazzetta dello Sport - Se è vero che gli opposti si attraggono, allora tra Mourinho e Italiano prima o poi ...