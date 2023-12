Roma | le pagelle di CM | Dybala bello | ma dura poco Lukaku e Zalewski fanno e disfano

(Di domenica 10 dicembre 2023)-Fiorentina 1-1 RUI PATRICIO 7: Salva lacon tre parate che sembrano facili ma non lo sono. Sul gol poteva davvero opporreo...

Altre News in Rete:

Pagelle di Roma - Fiorentina 1 - 1: Lukaku gol e rosso, follia Zalewski, Quarta non perdona, Dybala ko

Di seguito ledella, top e flop della Fiorentina e il tabellino del posticipo domenicale della 15a giornata di Serie A.- Fiorentina, la chiave della partita ., cosa ha ...

Roma-Fiorentina 1-1 LE PAGELLE: Dybala grande in un tempo piccolo. Zalewski fa e disfa ForzaRoma.info

Roma-Fiorentina, PAGELLE VN: Quarta, che garra! Italiano rimedia al primo tempo Viola News

Diretta Mourinho dopo Roma-Fiorentina: interviste in tv e conferenza stampa LIVE

Le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida dell'Olimpico contro la Viola terminata 1-1 ROMA - Un pareggio sofferto per la Roma di José Mourinho che in casa contro la Fiorentina non è ...

Mourinho, bigliettino per Rui Patricio durante Roma-Fiorentina: lo consegna il raccattapalle

Giallorossi in nove per le espulsioni di Zalewski e Lukaku, il tecnico portoghese sorprende con una scelta molto particolare: ecco cosa è accaduto ...