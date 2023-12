Roma | la piazza si trasforma in ring | botte da orbi tra tre ragazzi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 10 dicembre 2023) Rissa in strada ieri sera anella zona di Casalotti. Tresono stati fermati dai Carabinieri mentre erano intenti a picchiarsi inOrmea. Ecco cosa è successo. Sabato sera movimentato a Casalotti teatro di una rissa tra tre giovani. Per cause in fase di accertamento i, d’età compresa tra i 18 e i 23 anni, hanno iniziato a prendersi a calci e pugni inOrmea. Immediatamente è scattata la segnalazione al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia. Una pattuglia dei Carabinieri a– ilcorrieredellacitta.comGiunti sul posto i Militari dell’Arma hanno trovato i contendenti ancora nel pieno della zuffa. Separati, tutti e tre sono stati denunciati a piede libero per rissa. Sul caso proseguono gli accertamenti dei Carabinieri per ...